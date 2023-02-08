Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'da yıkılan binaların enkazında arama çalışmaları sürüyor. Enkazdan sağ çıkarılan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor. Bu arada, Battalgazi ilçesi Akpınar Meydanı'ndaki bir binanın çökme anının görüntüleri ortaya çıktı. İlk depremde hasar gören, boşaltılan 4 katlı bina, öğle saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Görüntülerde, bölgede güvenlik önlemi alan ekiplerle vatandaşları sağa sola kaçıştığı görüldü. ( DHA )

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MALATYA'DA 4 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA - Son Dakika

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