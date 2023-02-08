MALATYA'DA 4 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

MALATYA'DA 4 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA

08.02.2023 16:14

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde, Malatya'da hasar gören 4 katlı binanın boşaltıldıktan sonra çöktüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde, Malatya'da hasar gören 4 katlı binanın boşaltıldıktan sonra çöktüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'da yıkılan binaların enkazında arama çalışmaları sürüyor. Enkazdan sağ çıkarılan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor. Bu arada, Battalgazi ilçesi Akpınar Meydanı'ndaki bir binanın çökme anının görüntüleri ortaya çıktı. İlk depremde hasar gören, boşaltılan 4 katlı bina, öğle saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Görüntülerde, bölgede güvenlik önlemi alan ekiplerle vatandaşları sağa sola kaçıştığı görüldü. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu. 7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu. Yüzlerce depremzede Van'daki otellere yerleştirildi Yüzlerce depremzede Van'daki otellere yerleştirildi Malatya'da günlük 30 bin depremzedeye sıcak yemek ikram ediliyor Malatya'da günlük 30 bin depremzedeye sıcak yemek ikram ediliyor

Kahramanmaraş, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALATYA'DA 4 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:12 Depreme evinde yakalanan Arda Ayten korku dolu anları anlattı: Üzerime dolap düştü
15:59 AK Partili vekil, deprem bölgesinden İBB Başkanı İmamoğlu'nu kovdu: Defol, İngiliz uşağı
15:36 Kahramanmaraş İstiklal Spor futbolcusu Hakan Doğan depremde hayatını kaybetti
15:06 Depremde gördüğü hasar nedeniyle boşaltılan 4 katlı binanın çökme anı kamerada
15:25 Türkiye, deprem felaketinde 3 metre kaydı! Paylaşılan yol görüntüleri korkunç durumu gözler önüne serdi
12:41 Madencinin enkaz altındaki küçük kızla diyaloğu duygulandırdı: Seni kurtaracağız kızım
15:19 "Türkiye depremde 3 metre kaydı" diyen Kandilli Rasathanesi Müdürü'nü haklı çıkartan görüntü
15:16 Deprem felaketi sonrası Türkiye'de transfer dönemi 10 gün süreyle uzatıldı! Yazılı onay süreci bekleniyor
15:10 Deprem felaketinin ardından Türkiye'de transfer dönemi 10 gün süreyle uzatıldı
13:08 Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2023 16:20:27. #1.13#
SON DAKİKA: MALATYA'DA 4 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement