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MALATYA'DA 4 KİLO 350 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ; 1 GÖZALTI - Son Dakika

MALATYA'DA 4 KİLO 350 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ; 1 GÖZALTI

25.01.2022 10:12

MALATYA'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş noktasında oluşturulan kontrol noktasındaki bir kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada aracın gizli bölmesine yerleştirilmiş 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

MALATYA'DA 4 KİLO 350 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ; 1 GÖZALTI
MALATYA'DA 4 KİLO 350 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ; 1 GÖZALTI
MALATYA'DA 4 KİLO 350 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ; 1 GÖZALTI

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Uyuşturucu Ticareti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALATYA'DA 4 KİLO 350 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ; 1 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MALATYA'DA 4 KİLO 350 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ; 1 GÖZALTI - Son Dakika
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