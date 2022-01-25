MALATYA'DA 4 KİLO 350 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ; 1 GÖZALTI - Son Dakika

MALATYA'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş noktasında oluşturulan kontrol noktasındaki bir kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada aracın gizli bölmesine yerleştirilmiş 4 kilo 350 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: DHA
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