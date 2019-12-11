Malatya'da 4 tefeciye gözaltı - Son Dakika
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Malatya'da 4 tefeciye gözaltı

7 saat önce

Malatya'da 4 tefeciye gözaltıMalatya'da, polis ekiplerince tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 4 tefeciye gözaltı, System.String[]

Malatya'da 4 tefeciye gözaltı

Malatya'da, polis ekiplerince tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda kentte faiz karşılığında para vererek, senet imzalatarak, verdikleri paraların üzerine faiz koyan 5 kişi yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tapu, çek ve senet, 30 bin lira para, faaliyeti olmayan şirketlere ait birçok kaşe ve makbuz arama öncesi tuvalete atılmış, yırtılmış ve tahrip edilmiş, borç-alacak defteri, 1 ruhsatsız tabanca, 134 tabanca mermisi gele geçirildi. Ele geçirilen materyal ve tabancaya el koyan polis, 5 kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü.

Aynı operasyon kapsamında 2 işyeri kapatıldı.

Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:30 Kaynak: DHA
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