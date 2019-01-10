Malatya'da 4 Ton Kaçak İçki Ele Geçirildi
37 dakika önce
Malatya'da kaçak içki imalatı yapılan bir eve baskın yapan jandarma ekipleri, piyasaya sürülmek istenen 4 ton kaçak alkollü içki ele geçirdi.
Malatya
'da kaçak içki imalatı yapılan bir eve baskın yapan jandarma ekipleri, piyasaya sürülmek istenen 4 ton kaçak alkollü içki ele geçirdi.
Malatya İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt
ilçesine bağlı bir mahallede kaçak içki yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışma ile evinde kaçak olarak içki üreten bir şahıs operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.
Evde yapılan incelemelerde yaklaşık 4 ton alkollü içki ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:37 Kaynak: İHA
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