Son Dakika Haberleri: Malatya'da 4 Ton Kaçak İçki Ele Geçirildi

Malatya'da 4 Ton Kaçak İçki Ele Geçirildi

37 dakika önce

Malatya'da kaçak içki imalatı yapılan bir eve baskın yapan jandarma ekipleri, piyasaya sürülmek istenen 4 ton kaçak alkollü içki ele geçirdi.

Malatya'da 4 Ton Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Malatya'da kaçak içki imalatı yapılan bir eve baskın yapan jandarma ekipleri, piyasaya sürülmek istenen 4 ton kaçak alkollü içki ele geçirdi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı bir mahallede kaçak içki yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışma ile evinde kaçak olarak içki üreten bir şahıs operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan incelemelerde yaklaşık 4 ton alkollü içki ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:37 Kaynak: İHA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa
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