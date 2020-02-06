Malatya'da 4'üncü kattan düşen hurdacı hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 4'üncü kattan düşen hurdacı hayatını kaybetti - Son Dakika

Malatya'da 4'üncü kattan düşen hurdacı hayatını kaybetti

6 saat önce

Malatya'da, Sivrice depreminde ağır hasar gören bir binanın tahliyesi tamamlandıktan sonra demirleri söken işçi 4. Kattan düşerek hayatını kaybetti.

Malatya'da 4'üncü kattan düşen hurdacı hayatını kaybetti, System.String[]

Malatya'da, Sivrice depreminde ağır hasar gören bir binanın tahliyesi tamamlandıktan sonra demirleri söken işçi 4. Kattan düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi'nden meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Elazığ'daki 6.8'lik depremden etkilenerek tahliye edilen Turgut Temelli Caddesi üzerindeki 6 katlı bir apartmanın 4. katında bulunan bir dairenin balkon demirini yerinde sökmeye çalışan hurdacı olduğu öğrenilen Ali Dönmez (53) balkon demirinin yerinde çıkması sonucunda yaklaşık olarak 13 metre yükseklikten beton zeminin üzerine düştü.Olayda ağır yaralanan Dönmez kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Hurdacılık işi yaptığı öğrenilen Ali Dönmez'in deprem sonrasında tahliye edilen binanın demir doğrama işini bina yönetimi ile görüşerek aldığı öğrenilirken, Dönmez'in işte kullandığı el arabası apartman önünde kaldı.


Polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlatırken,talihsiz şahsın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - MALATYA

Ali Dönmez, Sivrice, Malatya, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
Dökülen çöp yüzünden amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis cezası verildi İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Valilik'ten uyarı geldi Çığda şehit olan uzman çavuşun 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı

Son Dakika Haberleri
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 00:00:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da 4'üncü kattan düşen hurdacı hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]