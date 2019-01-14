Son Dakika Haberleri: Malatya'da 4 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor

Malatya'da 4 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor

1 saat önce

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 4 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Malatya'da 4 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 4 yerleşim biriminin yolu kapandı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde 4 mahalle ile kar yağışı nedeniyle yol kapandığı için ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı 4 mahallenin toplam 66 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:14 Kaynak: AA

Pütürge, Malatya, Güncel
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