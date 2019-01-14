Malatya'da 4 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor
1 saat önce
Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 4 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Malatya
'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 4 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Pütürge
ilçesinde 4 mahalle ile kar yağışı nedeniyle yol kapandığı için ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı 4 mahallenin toplam 66 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:14 Kaynak: AA
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