Malatya'da 40 gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 40 gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da 40 gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da, değişik markalara ait seri numaraları kazınmış 40 gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi.

Malatya'da 40 gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da, değişik markalara ait seri numaraları kazınmış 40 gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde gümrük muhafaza ekipleriyle birlikte yapılan aramada, değişik markalara ait seri numaraları kazınmış 40 gümrük kaçağı otomobil motoru bulundu.

İş yeri sahibine "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:34 Kaynak: AA
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