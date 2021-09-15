Malatya'da 40 litre sahte alkol ele geçirildi

Malatya'da, düzenlenen operasyonda 40 litre sahte alkol ele geçirildi, 3 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda kent merkezinde Dabakhane Mahallesinde bir iş yerinde sahte alkol tüketildiği tespit edildi.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 40 litre sahte alkol ele geçirdi, 3 şüpheliye işlem yaptı.???????