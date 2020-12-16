Malatya'da 41 kişiye sokağa çıkma cezası - Son Dakika

Malatya'da sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 41 kişiye ceza uygulandı.

Polisin il genelinde yaptığı denetlemelerde, 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma ihlali yapan 41 kişiye de 36 bin 900 TL ceza yazıldı.

Polis sorumluluk alanında son 24 saatte yapılan denetimlerde, maske takmayan 2 kişiye toplam bin 800 TL ceza kesildi. İzolasyon ihlali sonucunda 2 kişi ikametine yönlendirildi.

Malatya'da, korona hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan 2 kişinin de yurda yerleştirilmesiyle, yurda yerleştirilenlerin sayısı toplam 27 oldu. - MALATYA