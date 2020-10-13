Malatya'da 447 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Şüphelinin iş yeri, deposu ve ikametine düzenlenen operasyonda, bidon ve pet şişelerde toplam 447 litre el yapımı sahte rakı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki satışı yapılarak ölümlere sebebiyet verilmesinin önlenmesi amacıyla yürütülen araştırmalarda, şüpheli Y.G'nin sahte rakı imal ve satışı yaptığı bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı.

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