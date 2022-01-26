Malatya'da 45 kilometrelik içme suyu isale hattı yenilenecek - Son Dakika

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ile DSİ arasında ana içme suyu isale hattının yenilenmesi için anlaşma sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık yarım asırlık bir hat olan içme suyu ana isale hattının artık yüksek basınca ve ihtiyaca cevap veremeyecek kadar sıkıntılı bir hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın girişimleri sonucunda Malatya'da yaklaşık 650 bin kişinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gündüzbey Kaptaj Tesisi'nden şehir merkezine kadar olan 45 kilometrelik içme suyu ana isale hattının yenilenmesiyle birlikte biri 20 bin metreküplük, diğeri 5 bin metreküplük olmak üzere 2 yeni içme suyu deposu da yapılacak. Mevcut 5 içme suyu deposu da baştan sona rehabilite edilerek daha güvenli ve sağlıklı bir hale getirilecek. Ayrıca, ana isale hattı ile içme suyu depoları arasındaki hatlar da baştan sona yenilenecek. Proje tutarı toplam 500 milyon lira olan içme suyu ana isale hattı ve su depoları ile ilgili proje çalışmaları Devlet Su İşleri ile birlikte yapıldı. Büyükşehir Belediyemizin teklifi doğrultusunda, çalışmalar DSİ tarafından yapılacak. Ana isale hattı ve içme suyu depolarının yapımı ile ilgili projenin ilk etabı olan 235 milyon liralık kısmı DSİ'nin yatırım programında yayınlandı ve 2022 yılı ödeneği olarak da 25 milyon lira çıkarıldı. Bu yıl içerisinde çalışmalara başlanacak."

Proje ile ana isale hattında meydana gelen yüzde 20 civarındaki kayıp ve kaçakların önlenmiş olacağı belirtildi.