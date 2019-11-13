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Malatya'da, 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi
7 saat önce
MALATYA'da, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:10 Kaynak: DHA
MALATYA'da, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Malatya- Elazığ karayolu üzerinde, merkez ilçe Battalgazi'ye bağlı Yeni Köy Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Aracın bagajında yapılan aramada 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak tütüne el koyan jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.
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