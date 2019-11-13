Son Dakika Haberleri: Malatya'da, 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Son Dakika Güncel Malatya'da, 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da, 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi

7 saat önce

MALATYA'da, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Malatya'da, 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

MALATYA'da, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Malatya- Elazığ karayolu üzerinde, merkez ilçe Battalgazi'ye bağlı Yeni Köy Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Aracın bagajında yapılan aramada 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak tütüne el koyan jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.


Jandarma, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:10 Kaynak: DHA
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