Son Dakika Haberleri: Malatya'da 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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Malatya'da 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da düzenlenen operasyonda 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Malatya'da 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da düzenlenen operasyonda 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Battalgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Malatya- Elazığ D-300 kara yolu üzerinde yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.

Ekipler, aracın bagajında poşetler içerisinde 450 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:56 Kaynak: AA
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