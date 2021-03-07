Malatya'da 47 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da, 47 adet tarihi eser sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında bir şahsın ikametinde yapılan aramada 47 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi sikkelerle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında "2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefetten" yasal işlem yapıldı.

-İHA-