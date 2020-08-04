Malatya'da 5,2 büyüklüğündeki deprem - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kurum, "İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy da "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can kaybı yaşanmamasını temenni ediyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Numan Kurtulmuş ise "Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." temennisini dile getirdi.