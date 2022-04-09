Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi - Son Dakika
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Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi

09.04.2022 17:15

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremin 5.2 şiddetinde olduğu açıklandı. Sarsıntı; Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın bazı kesimlerinden de hissedildi.

Deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı. Malatya'nın Pütürge ilçesinde bugün saat 17.02'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD: OLUMSUZ İHBAR GELMEDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi. AFAD daha sonra yapılan açıklama, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş da şu an için olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi

KANDİLLİ DEPREMİN DERİNLİĞİNİ 5 KM OLARAK ÖLÇTÜ

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı veriye göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de 5.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin derinliğini 5 kilometre olarak ölçtü.

Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 şiddetinde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi
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Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem AFAD verilerine göre Malatya Pütürge'de saat 17.02'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Malatya Pütürge'de saat 17.02'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Pütürge, Malatya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi - Son Dakika
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