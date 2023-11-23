 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'da art arda 5,2 ve 4,7 şiddetinde depremler meydana geldi - Son Dakika

Malatya'da art arda 5,2 ve 4,7 şiddetinde depremler meydana geldi

Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin yaklaşık 3 dakika sonrasında 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

23.11.2023 - 17:51,  Güncelleme: 18:00
Abone Ol

Malatya peş peşe 2 depremle sarsıldı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ilk deprem saat 17.46'da 5.2 büyüklüğünde meydana geldi. Yaklaşık 3 dakika sonra 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.

5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

3 DAKİKA SONRA 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

5,2'lik depremin ardından yaklaşık 3 dakika sonra saat 17.49'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise yaptığı açıklamada şu anda olumsuz durum ihbarı almadıklarını belirtti. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güler, yıkım ve can kaybı bilgisi olmadığını belirtti.

"AĞIR HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN"

Vali Yazıcı, "Ağır hasarlı binalardan herkes uzak dursun. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Vatandaşlarımız sakin olsun." dedi.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya ili Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasında bulundu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olumsuz bir durumun olmadığını saha taramasının devam ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, ''Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüklerindeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.'' denildi.

Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da art arda 5,2 ve 4,7 şiddetinde depremler meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika
18:32 Son karar verildi! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı yer
18:18 Bakan Yerlikaya'dan Malatya depremi açıklaması: Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı, gelişmeleri takip ediyoruz
18:08 Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşürmekte kararlıyız
17:51 Malatya'da art arda 5,2 ve 4,7 şiddetinde depremler meydana geldi
17:11 İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes yarın saat 07.00'de başlayacak
17:11 Quaresma'dan Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı'ya destek
17:05 21 yaşındaki sporcu yaşadığı strese dayanamayıp intihar etti
17:04 MasterChef'te olay iddia! Dilara'nın tavırlarından rahatsız olan Acun Ilıcalı, elenmesi için talimat verdi
16:59 MOSSAD adına Türkiye'de casusluk yapan iki kişi tutuklandı
16:21 Müge Anlı'nın canlı yayında ''Ben kumamı öldürürüm'' demesi Armağan Çağlayan'ı sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2023 18:56:39. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da art arda 5,2 ve 4,7 şiddetinde depremler meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement