Malatya'da 5 İlçede Okullar Tatil
1 saat önce
Malatya'da yoğun kar yağışının yaşandığı 5 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Malatya
'da yoğun kar yağışının yaşandığı 5 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Kar
yağışının etkisini sürdürdüğü Malatya'da özellikle yüksek kesimli bölgelerde tipi ve fırtınanın da etkisiyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının yoğun olduğu Arapgir
, Arguvan
, Doğanşehir
, Pütürge
ve Doğanyol
ilçelerinde eğitime 9 Ocak 2019 günü bir günlük ara verildiği açıklandı. Aynı gün 5 ilçede ayrıca engelli ve hamile kamu görevlerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:04 Kaynak: İHA
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