Son Dakika Haberleri: Malatya'da 5 İlçede Okullar Tatil

Malatya'da 5 İlçede Okullar Tatil

1 saat önce

Malatya'da yoğun kar yağışının yaşandığı 5 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Malatya'da 5 İlçede Okullar Tatil, System.String[]
Malatya'da yoğun kar yağışının yaşandığı 5 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Malatya'da özellikle yüksek kesimli bölgelerde tipi ve fırtınanın da etkisiyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının yoğun olduğu Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde eğitime 9 Ocak 2019 günü bir günlük ara verildiği açıklandı. Aynı gün 5 ilçede ayrıca engelli ve hamile kamu görevlerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:04 Kaynak: İHA

Kar, Malatya, Güncel
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