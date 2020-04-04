Malatya'da 5 ili bağlayan köprüden araç giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor - Son Dakika

Malatya 'da 5 ili bağlayan ( Kayseri , Gaziantep , Elazığ , Kahramanmaraş , Adıyaman ) köprüden araç giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi

Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi

Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu