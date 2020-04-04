Malatya'da 5 ili bağlayan köprüden araç giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor - Son Dakika

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Malatya'da 5 ili bağlayan köprüden araç giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor
6 saat önce
Malatya'da 5 ili bağlayan (Kayseri, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman) köprüden araç giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:04 Kaynak: DHA
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