Malatya'da 5 ili bağlayan köprüden araç giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor - Son Dakika

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Malatya'da 5 ili bağlayan köprüden araç giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor
6 saat önce
Malatya'da 5 ili bağlayan (Kayseri, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman) köprüden araç giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor (3)
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:59 Kaynak: DHA
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