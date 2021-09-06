Malatya'da 5 kilo 192 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 kilo 192 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya- Elazığ kara yolu Kale ilçesindeki yol uygulama noktasında bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, 5 kilo 192 gram esrar ele geçirildi, şüpheli İ.A. gözaltına alındı.

Ayrıca ikametinde ve aracında 172 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen S.K. yakalandı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. tutuklanırken, İ.A'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.