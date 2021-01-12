Malatya'da 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen jandarma, şüpheli A.A'yı gözaltına aldı, satışa hazır, paketlenmiş 5 kilo 300 gram esrar ile ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Son Dakika

Gaziantep FK, Sumudica'nın yerine Clarence Seedorf ile görüşecek

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 445,5 liradan işlem görüyor

Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti

1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 milyon lira teklif edilen 'dünyanın en saçma binası'nı yıkacak

Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu

Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronayla grip aşısı birlikte yaptırabilir ancak iki aşı arasında en az 14 gün olsun