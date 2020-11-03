Malatya'da 5 mahallenin kullandığı caddede bakım ve onarım çalışması - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediyesi ilçe terminali önünden geçen ve Çarmuzu, Kaynarca, Kiltepe, İlyas ve Bentbaşı mahallelerinin kullandığı Kuzey Kuşak Yolu'na bağlanan Yeni Yol Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette ilgili mahallelerin muhtarları belediyeye yoldaki bakım ve onarım çalışması için teşekkür etti.

Burada konuşan Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, caddedeki çalışmaları bitirme aşamasına getirdiklerini belirterek, "Işıklandırılması, çevre düzenlemesi ve bisiklet yollarıyla inşallah en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Asfaltını tamamladık. Burası bölge için bir alt merkez oldu." ifadelerini kullandı.

Yolu genişlettiklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, şunları kaydetti:

"Caddemiz, çalışmalarla 30 metre genişliğine çıkarılarak bir kuşak yolu hüviyeti kazandırıldı. Altyapısı, çevre düzenlemesi, kaldırım çalışmaları, bisiklet yolları ve 4 şeritli yol akslarıyla çok güzel bir yol hüviyetine kavuştu. Aydınlatma çalışmaları kapsamında 200 aydınlatma direği dikildi. Belediye Başkanımızın planlamaları doğrultusunda gelişen bir bölgemiz olduğundan dolayı 2020 yatırım programımız içerisinde yer alan bu bölgemizdeki çalışmalarımız tamamlanmış oldu. Bu yolu kullanacak olan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."