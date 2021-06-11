Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanan ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından desteklenen Süt Toplama Merkezi Projesi ile Malatya'da 5 noktada Süt Toplama Merkezi kurulacak. Süt Toplama Merkezi Projesi ile üreticilerden toplanan sütler işlenerek ekonomiye kazandırılacak.

Süt Üreticileri Birliği bünyesinde 5 noktada Süt Toplama Merkezi kurulmasına ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Salonu'nda değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, Tarım ve Orman il, ilçe müdürlüğü yöneticileri ve görevli personeller katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, toplantıda yaptığı konuşmada süt üretiminin Malatya'da yaygınlaştırılması için çaba gösterdiklerini bildirdi. Macit, "DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanan Süt Toplama Merkezi Projesi sayesinde üreticilerimizden toplanan sütlerin işlenerek ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. Uygulanacak proje ile köylerde hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağı gibi bölge insanlarının da ekonomik refahını geliştirecektir. Proje paydaşlarıyla daha sonra yapılacak toplantıda süt toplanacak yerleşim yerleri belirlenecektir. Bunu belirlerken yoğun yerleşim ve üretim alanları gözetilecektir. Bu sayede ekonomik sıkıntı yaşayan küçük aile işletmelerinin daha fazla gelişimine katkı sağlayarak bu ailelerin ekonomik olarak refah seviyelerinin yükseltileceği düşünülmüştür" ifadelerini kullandı.

"Süt toplama merkezleri sayısı arttırılacak"

Malatya'da süt üretiminin daha da arttırılması için çaba gösterdiklerini bildiren Macit, "İleriki yıllarda diğer ilçelerimizi de kapsayacak şekilde süt toplama merkezleri sayısı arttırılacaktır" diye konuştu.

Katılımcıların dilek ve temennileriyle yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi. - MALATYA