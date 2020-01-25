Malatya'da 5 ölü, 94 yaralı var - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 5 ölü, 94 yaralı var - Son Dakika

Malatya'da 5 ölü, 94 yaralı var

6 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Malatya'da 5 ölü, 94 yaralı var" dedi.

Malatya'da 5 ölü, 94 yaralı var, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Malatya'da 5 ölü, 94 yaralı var" dedi.


Vali Baruş, valilik binası önünde yaptığı basın açıklamasında, "Özellikle iki ilçemizde, Doğanyol ve Pütürge'de şiddetli hissedildi. İki ilçemizde bazı binalarda hasarlar var. Doğanyol'da 5 vatandaşımızı kaybettik. Doğanyol'da 2'si ağır 40 yaralı var. Pütürge de kayıp yok. Bazı bölgelerde evlerde göçük hasar var. Kale ilçemizde de yaralılar var. Toplam 94 yaralımız var. AFAD ekipleri olay yerinde. Yetkililer dışındaki açıklamalara kimse itibar etmesin. Gerçek dışı açıklamalara vatandaş itibar etmesin. Vatandaşlar gelen uyarılara dikkat etsinler." ifadelerini kullandı. - MALATYA

Malatya Valisi, Doğanyol, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ ve Malatya'da enkazdan 4 kişi kurtarıldı
Deprem değil panik yaraladı Haluk Levent, depremin ardından Bursa'daki konserini iptal etti Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 06:46:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da 5 ölü, 94 yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]