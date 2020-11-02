Malatya'da 5 tabancayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Malatya'da 5 tabancayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da, polis ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 tabancayla yakalanan 1 kişi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen araca operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 5 tabanca ele geçirdi. Tabancalara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.