Malatya'da 5 takımdan TFF'ye 'BAL' tepkisi

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde mücadele eden 5 takımdan Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki.

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi takımlarından, Arapgirspor, Battalgazi Belediyespor,Darendespor, Hekimhan Girmanaspor, Malatyaspor ortak bir açıklama yaparak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi A Grubu'ndan Bal Ligi'ne yükselecek takımları kura ile belirlemesine tepki gösterdi.

Yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "İçinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle Malatya'da oynanması gereken 1.Amatör play-off müsabakaları oynanmamıştır. 14 Ağustos 2020 tarihinde açıklanan karar da Malatya'dan 2 takımın Bölgesel Amatör Lig'e çıkacağı belirtilmiştir. İstanbul'da play-off oynayan ve 0 puan alan takımlar dahil 16 takımın tamamının Bölgesel Amatör Lig'e çıkarıldığı bir karar da, Malatya ilimizde play-off kuralarının dahi çekildiği bir ortamda play-off oynamaya hak kazanan 6 takımımızdan 5'inin hakkının ve emeğinin hiçe sayılması kabul edilemez bir olaydır. İlgili kararın tekrar gözden geçirilerek play-off oynayacak olan 6 takımın emeklerinin eşit şartlar altında göz önünde bulundurularak Bölgesel Amatör Lig'e yükselme anlamında kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz."denildi - MALATYA