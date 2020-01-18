Malatya'da 500 gram esrar ele geçirdi - Son Dakika
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Malatya'da 500 gram esrar ele geçirdi

6 saat önce

Malatya'da jandarma ekipleri 500 gram esrar ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 500 gram esrar ele geçirdi, System.String[]

Malatya'da jandarma ekipleri 500 gram esrar ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pütürge ilçesi Üçyaka Mahallesinde devriye gezdiği esnada, yol kenarında park halindeki araç ve yanındaki 3 kişiden şüphelendi.

Araçta arama yapan ekipler, 500 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Jandarma, Pütürge, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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