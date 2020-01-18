Malatya'da 500 gram esrar ele geçirdi - Son Dakika

Malatya'da 500 gram esrar ele geçirdi
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Malatya'da jandarma ekipleri 500 gram esrar ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:48 Kaynak: AA
Malatya'da jandarma ekipleri 500 gram esrar ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pütürge ilçesi Üçyaka Mahallesinde devriye gezdiği esnada, yol kenarında park halindeki araç ve yanındaki 3 kişiden şüphelendi.
Araçta arama yapan ekipler, 500 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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