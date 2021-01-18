Malatya'da 500 kilogram kuru kayısı ve klima çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da 500 kilogram kuru kayısı ve klima çalan şüpheli yakalandı
18.01.2021 17:31
Malatya'da bir iş yeri deposundan 500 kilogram kuru kayısı ve klima çalan şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da bir iş yeri deposundan 500 kilogram kuru kayısı ve klima çalan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilyurt ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde bir iş yerinin deposundan 500 kilogram kuru kayısı ve 1 klimanın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin araştırması sonucu hırsızlığın Ö.Y tarafından yapıldığı, çalınan malzemelerin ise A.Ö'ye satıldığı tespit edildi.
Operasyonla gözaltına alınan Ö.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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