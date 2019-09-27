Son Dakika Haberleri: Malatya'da 500 kınalı keklik doğaya salındı
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Malatya'da 500 kınalı keklik doğaya salındı

28 dakika önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 500 kınalı keklik, doğal hayatın korunması ve yaban hayvanı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında doğaya salındı.

Malatya'da 500 kınalı keklik doğaya salındı, System.String[]

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 500 kınalı keklik, doğal hayatın korunması ve yaban hayvanı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Malatya'daki Kınalı Keklik Üretim İstasyonu'nda üretilen keklikler, Hekimhan ilçesi Hasançelebi Mahallesi kırsalında doğaya bırakıldı.

Keklikler doğaya salınırken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, yaptığı konuşmada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları kapsamında ülke genelinde yapan hayatın desteklenmesi çerçevesinde, yaban hayvanların doğaya salındığını söyledi.

İlçelerine kınalı keklik bırakılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını anlatan Karadağ, "Keklikler özellikle keneyle mücadele açısından çok faydalı bir hayvan. Kekliklere sahip çıkarak, doğaya kazandıracağız." dedi.

Keklik salma etkinliğine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün yetkilileri katıldı.

Hekimhan, Malatya, Kınalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:10 Kaynak: AA
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