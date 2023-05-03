Gönül ilişkisi yaşadığı kadını başından vurup intihar etmek istedi

Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın son katında ikamet eden bir çocuk annesi Zeliha Temel'in (42) ikametine görüşmeye gelen M.D. (52) bir süre sonra Zeliha Temel ile tartıştı.

KADINI BAŞINDAN VURDU, İNTİHARA KALKIŞTI

Tartışma sonrası yanında getirdiği tabanca ile kadını başından vurarak yaralayan M.D. daha sonra aynı silahla kafasına ateş açarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zeliha Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İKİSİ DE EŞLERİNDNE AYRILMIŞ

Olayda hayatını kaybeden Zeliha Temel ile M.D.'nin eşlerinden bir süre önce ayrıldığı öğrenilirken, olayı duyarak bölgeye gelen M.D.'nin çocukları sinir krizi geçirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olayda hayatını kaybeden Zeliha Temel'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, hastanede tedavi altına alınan M.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.