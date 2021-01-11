Malatya'da 525 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Polis, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

İkametler ve müştemilatlarında bulunan düzenek ile suç unsuru malzemelere el konuldu.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, pet şişe ve varillerde 525 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte sahte içki satışı ve imalatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya 'da düzenlenen operasyonda 525 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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