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Otobüs ile eroin sevkiyatına narkotik engeli - Son Dakika

Otobüs ile eroin sevkiyatına narkotik engeli

15.09.2021 11:45
Otobüs ile eroin sevkiyatına narkotik engeli, System.String[]

Malatya'da narkotik polisi durdurduğu bir otobüsteki 2 yolcunun eşyalarının arasına gizlenmiş 53 kilo 950 gram eroin ele geçirdi.

Malatya'da narkotik polisi durdurduğu bir otobüsteki 2 yolcunun eşyalarının arasına gizlenmiş 53 kilo 950 gram eroin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kale ilçesi yol uygulama noktasında durdurulan otobüste 2 yolcunun eşyalarında yapılan arama sonucu, 53 kilo 950 gram eroin ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şahıs hakkında TCK 188 suçundan işlem yapıldığı belirtilirken, adli makamlara sevk edilecekleri kaydedildi. - MALATYA

Otobüs ile eroin sevkiyatına narkotik engeli
Otobüs ile eroin sevkiyatına narkotik engeli

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Malatya, Eroin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs ile eroin sevkiyatına narkotik engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüs ile eroin sevkiyatına narkotik engeli - Son Dakika
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