Malatya'da 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Malatya'da 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
21.10.2020 13:21
Malatya'da hakkında 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı.
Malatya'da hakkında 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2012-2016 yılları arası internet üzerinden araç alım satımı yapmak isteyenleri telefon yoluyla kandırmak suretiyle dolandırıcılık yapan ve hakkında 42 farklı dosyadan 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan M.G'nin Hamidiye Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonda yakalanan M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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