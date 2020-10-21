Malatya'da 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Malatya'da hakkında 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2012-2016 yılları arası internet üzerinden araç alım satımı yapmak isteyenleri telefon yoluyla kandırmak suretiyle dolandırıcılık yapan ve hakkında 42 farklı dosyadan 53 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan M.G'nin Hamidiye Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.