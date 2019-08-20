Son Dakika Haberleri: Malatya'da 55 kilo esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Malatya'da 55 kilo esrar ele geçirildi

18 dakika önce

MALATYA'nın Darende ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 55 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]
MALATYA'nın Darende ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, adresi belirlenen eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 55 kilo kubar esrar, 3 av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca mermisi, 94 av tüfeği fişeği ve 2 metal arama dedektörü ele geçirildi. Ekipler uyuşturucu ve silahlara el koyarken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.


Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar ve Didem Ürer'in operasyondan önce villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı MHP'li Semih Yalçın'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun "kayyum" açıklamalarına tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 15:17:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da 55 kilo esrar ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]