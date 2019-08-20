Malatya'da 55 kilo esrar ele geçirildi
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MALATYA'nın Darende ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:58 Kaynak: DHA
MALATYA'nın Darende
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, adresi belirlenen eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 55 kilo kubar esrar, 3 av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca mermisi, 94 av tüfeği fişeği ve 2 metal arama dedektörü ele geçirildi. Ekipler uyuşturucu ve silahlara el koyarken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.
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