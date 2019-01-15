Son Dakika Haberleri: Malatya'da 58 Kilo 925 Gram Eroine 1 Tutuklama

Malatya'da 58 Kilo 925 Gram Eroine 1 Tutuklama

2 saat önce

MALATYA'da, polis tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, 58 kilo 925 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden, biri tutuklandı.

Malatya'da 58 Kilo 925 Gram Eroine 1 Tutuklama, System.String[]
MALATYA'da, polis tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, 58 kilo 925 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden, biri tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş noktasında şüpheli gördüğü araçlar ile yolcu otobüslerini durdurup aradı, içindekileri kimlik kontrolünden geçirdi. Şehirler arası bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagajdaki bir çantada 58 kilo 925 gram eroin ele geçirildi. Polis ekipleri el koyduğu çantanın sahibi olan 3 yolcuyu gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, ismi açıklanmayan bir kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:19 Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis, Malatya, Güncel
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