Son Dakika Haberleri: Malatya'da 588 Bandrolsüz kitap ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 588 Bandrolsüz kitap ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da 588 Bandrolsüz kitap ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da 588 adet Bandrolsüz kitap ele geçirilirken, olayla ilgili iş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya'da 588 Bandrolsüz kitap ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da 588 adet Bandrolsüz kitap ele geçirilirken, olayla ilgili iş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Malatya'da faaliyet gösteren Kitap evlerinde İl Denetim Komisyonu marifetiyle denetimler yapıldı.


12 iş yerinde toplam 588 adet Bandrolsüz kitap tespit edildi.


Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kitaplara el konuldu. İş yeri sahipleri hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:16 Kaynak: İHA
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