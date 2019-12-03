Malatya'da 588 Bandrolsüz kitap ele geçirildi
6 saat önce
Malatya'da 588 adet Bandrolsüz kitap ele geçirilirken, olayla ilgili iş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:16 Kaynak: İHA
Malatya'da 588 adet Bandrolsüz kitap ele geçirilirken, olayla ilgili iş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Malatya'da faaliyet gösteren Kitap evlerinde İl Denetim Komisyonu marifetiyle denetimler yapıldı.
12 iş yerinde toplam 588 adet Bandrolsüz kitap tespit edildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kitaplara el konuldu. İş yeri sahipleri hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı. - MALATYA
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