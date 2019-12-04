Son Dakika Haberleri: Malatya'da 588 bandrolsüz kitap ele geçirildi
Son Dakika Güncel Malatya'da 588 bandrolsüz kitap ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da 588 bandrolsüz kitap ele geçirildi

6 saat önce

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 588 bandrolsüz kitap ele geçirildi.

Malatya'da 588 bandrolsüz kitap ele geçirildi, System.String[]

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 588 bandrolsüz kitap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bandrolsüz kitap satışı yaptıkları gerekçesiyle 12 işyerine baskın düzenledi. İşyerlerinde yapılan aramalarda 588 bandrolsüz kitap ele geçirildi. Kitaplara el koyan ekipler, 2 kişi hakkında yasal işlem başlattı.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:45 Kaynak: DHA
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