Malatya'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

MALATYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 bin litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

MALATYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 bin litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yeşilyurt ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramalarda 6 bin litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan distilasyon cihazı, 1 kaynatma kazanı ve 1 yarım tonluk rakı deposu ele geçirdi. İçki ve diğer malzemelere el koyan ekipler, 3 kişiyi ise gözaltına aldı.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:56 Kaynak: DHA
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