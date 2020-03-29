Malatya'da 6 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da 6 tabanca ve 11 adet şarjör ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen projeli çalışma kapsamında, silah ticareti yaptığı ve sınır illerinden Malatya'ya tabanca getirileceği ile ilgili istihbarat üzerine yapılan çalışmada, bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 5 adet Sıg Sauer ibareli el yapımı ruhsatsız tabanca ile 1 adet Star Marka ruhsatsız tabanca ve 11 adet şarjör ele geçirildi.



Olayla ilgili bir zanlının yakalanıp gözaltına alındığı ve tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi. - MALATYA