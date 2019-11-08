Son Dakika Haberleri: Malatya'da 6 ton kaçak tütün ele geçirildi
Son Dakika Güncel Malatya'da 6 ton kaçak tütün ele geçirildi

Malatya'da 6 ton kaçak tütün ele geçirildi

7 saat önce

Malatya'da düzenlenen operasyonda Diyarbakır'dan kargoyla Ankara'ya gönderilen 6 ton tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 6 ton kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da düzenlenen operasyonda Diyarbakır'dan kargoyla Ankara'ya gönderilen 6 ton tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Diyarbakır'dan kargoyla Ankara'ya kaçak sigara, kıyılmış tütün ve makaron getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince, Kale ilçesi Kömürhan yol kontrol noktasında durdurulan bir kargo firmasına ait kamyonda eğitimli köpek yardımıyla ile yapılan aramada 6 ton kıyılmış kaçak tütün, 5 bin 350 karton makaron, bin 650 pipo tütünü, 350 kaçak sigara, 78 makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Diyarbakır, Malatya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:16 Kaynak: AA
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