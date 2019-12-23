Malatya'da 6 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 6 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da 6 ton sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da jandarma ekipleri yaptığı operasyonla 6 ton sahte içki ele geçirdi.

Malatya'da 6 ton sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da jandarma ekipleri yaptığı operasyonla 6 ton sahte içki ele geçirdi. Baskında 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, kaçak alkol imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik Yeşilyurt ilçesi Seyituşağı Mahallesi'nde bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 ton sahte içki, 1 adet kaynatma kazanı, 1 adet distilasyon cihazı 1 adet yarım tonluk rakı deposu ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. 3 şahıs, içki üretimi esnasında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
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