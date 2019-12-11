Malatya'da 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Malatya'da 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

6 saat önce

Malatya'da hakkında iki ayrı suçtan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Malatya'da 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı, System.String[]

Malatya'da hakkında iki ayrı suçtan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Huzur" ekibi, Şehit Polis Fuat Bozkurt Çocuk Parkı civarında yaptığı uygulamada durumundan şüphelendiği M.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancayla ait şarjöre basılı 9 fişek ele geçirilirken, GBT kontrolünde Malatya Ağır Ceza Mahkemesince "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" Hilvan İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan" arandığı ve her iki suçundan toplam 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

M.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Yeşilyurt, Malatya, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı çifti ölüm bile ayırmadı! Aynı gün vefat ettiler
Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Astsubay Esma Çevik'ten övgüyle bahsetti: Onun gibisi yoktu Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş

Son Dakika Haberleri
22:08 Esenyurt'ta hareketli anlar, polis elinde silah olan şüpheliyi böyle vurdu - Son Dakika
22:08 Batı Kudüs'te Netanyahu'ya destek gösterisi - Son Dakika
22:07 Erdoğan, Putin ile görüştü - Son Dakika
22:06 Trump'a yönelik azil mahkemesi gelecek ay kurulabilir - Son Dakika
22:05 (Özel görüntülerle) ESENYURT'TA HAREKETLİ ANLAR, POLİS ELİNDE SİLAH OLAN ŞÜPHELİYİ BÖYLE VURDU (1) - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
20:10 Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:09:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]