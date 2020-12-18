Malatya'da 60 bin 569 hektar arazi toplulaştırıldı - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Malatya'da 2020 yılında 60 bin 569 hektar arazinin toplulaştırıldığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2020 yılında Malatya'da yürütülen çalışmalara işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Malatya ilimizde 2020 yılında 3 adet projede toplam 132 bin 824 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 60 bin 569 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Devam eden çalışmalarla 17 bin 112 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedefleniyor. Ayrıca çalışmalar kapsamında, sınırların düzeltilmesi, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri yapılıyor."

DSİ Genel Müdürü Yıldız, Elazığ ve Malatya'da 1 Ocak 2020 tarihinden bu güne kadar 5 proje dahilinde 87 bin 543 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 30 bin 280 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanıyor." ifadesini kullandı.