Malatya'da 61 mahallenin yolu kardan kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 61 mahallenin yolu kardan kapandı - Son Dakika

Malatya'da 61 mahallenin yolu kardan kapandı

7 saat önce

Malatya'da kar ve tipi nedeniyle 61 kırsal mahallede ulaşım sağlanamıyor.

Malatya'da 61 mahallenin yolu kardan kapandı, System.String[]

Malatya'da kar ve tipi nedeniyle 61 kırsal mahallede ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.


Malatya'nın ilçelerinde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Pütürge ve Hekimhan ilçelerinde 13'er, Doğanyol'da 11, Darende'de 6, Yeşilyurt'ta 4, Battalgazi'de 3, Kale ve Yazıhan ilçelerinde de 2'şer olmak üzere toplam 61 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi, 3 kar makinesi, 14 dozer, 26 greyder, 16 kepçe, 4 kamyon traktör ve 16 servis olmak üzere 27 ekiple birlikte toplam bin 441 kilometrelik kapalı yolu açma çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun bir şekilde karla mücadele yürüten ekiplerin kardan temizlediği yolların tipi ve yağışlar nedeniyle yeniden kapandığı öğrenildi. - MALATYA

Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanyol, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:43 Kaynak: İHA
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