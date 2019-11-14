Son Dakika Haberleri: Malatya'da 61 ton kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 61 ton kaçak içki ele geçirildi

Malatya'da 61 ton kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 61 ton kaçak içki ele geçirildi.

Malatya'da 61 ton kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 61 ton kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak içki imali yapıldığı bilgisi üzerine Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyituşağı Mahallesinde 9 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 6 tonu satışa hazır şişelenmiş vaziyette 55 ton ise jelikan bidonlar içerisinde mayalanma aşamasında olan toplam 61 ton kaçak içki ele geçirildi.


Ayrıca, 15 adet alkol yapımında kullanılan Distilasyon cihazı, 30 adet alkol kaynatma kazanı, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve bol miktarda jelikan bidon, el arabası ile kaçak içki imalatında kullanılan yardımcı malzemeler ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin kaçak içki imal ve ticareti suçundan haklarında işlem başlatıldığı öğrenildi. - MALATYA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:42 Kaynak: İHA
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