Son Dakika Haberleri: Malatya'da 61 ton sahte içkiye 9 gözaltı
Son Dakika Güncel Malatya'da 61 ton sahte içkiye 9 gözaltı

Malatya'da 61 ton sahte içkiye 9 gözaltı

6 saat önce

MALATYA'da, jandarma ekiplerince sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 61 ton sahte içki ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 61 ton sahte içkiye 9 gözaltı, System.String[]

MALATYA'da, jandarma ekiplerince sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 61 ton sahte içki ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

?İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte sahte içki üretilip satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma yaklaşık 110 kişilik personelle belirlediği 9 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 61 ton sahte içki, 15 sahte içki yapımında kullanılan cihaz, 30 alkol kaynatma kazanı, 3 av tüfeği ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. İçkilere el koyan ekipler 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zabıta ekipleri bebekli dilencilere para cezası kesti
Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu Beyazlatmak istediği 32 dişini kaybetti, 'delirten hastalığa' yakalandı Son dakika: Gözaltına alınan Şaban Vatan ve gazeteciler adli kontrolle serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 00:06:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da 61 ton sahte içkiye 9 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]