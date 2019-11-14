Son Dakika Haberleri: Malatya'da 61 ton sahte içkiye 9 gözaltı
Son Dakika Güncel Malatya'da 61 ton sahte içkiye 9 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da 61 ton sahte içkiye 9 gözaltı

6 saat önce

MALATYA'da, jandarma ekiplerince sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 61 ton sahte içki ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 61 ton sahte içkiye 9 gözaltı, System.String[]

MALATYA'da, jandarma ekiplerince sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 61 ton sahte içki ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

?İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte sahte içki üretilip satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma yaklaşık 110 kişilik personelle belirlediği 9 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 61 ton sahte içki, 15 sahte içki yapımında kullanılan cihaz, 30 alkol kaynatma kazanı, 3 av tüfeği ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. İçkilere el koyan ekipler 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zabıta ekipleri bebekli dilencilere para cezası kesti
Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu Beyazlatmak istediği 32 dişini kaybetti, 'delirten hastalığa' yakalandı Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş, partisinden ihraç edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 00:30:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da 61 ton sahte içkiye 9 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]