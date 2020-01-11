Malatya'da 63 bin kilometrelik kapalı yol açıldı - Son Dakika
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Malatya'da 63 bin kilometrelik kapalı yol açıldı

6 saat önce

Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte yüzlerce kırsal mahalle yolunun kapandığı Malatya'da ekipler şuana kadar 63 bin 804 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Malatya'da 63 bin kilometrelik kapalı yol açıldı, System.String[]

Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte yüzlerce kırsal mahalle yolunun kapandığı Malatya'da ekipler şuana kadar 63 bin 804 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı İlçeler Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yağan yoğun kar yağışı sonrası yoğun mesai harcandı. Kent genelinde 27 ekip halinde kapalı yollara müdahale edilirken, özellikle yüksek kesimlerde fırtına nedeniyle ekipler zorlu bir mücadele verdi.


Son bir hafta içerisinde geceli gündüzlü çalışan ekipler toplamda 63 bin 804 kilometrelik kapalı yolu temizleyerek yeniden ulaşıma açtı. En çok yolun kapandığı Pütürge ilçesinde belediye ekipleri 10 bin kilometrelik yol açarken, meteorolojiden alınan bilgilere göre bölgede şu sıralar kar yağışının beklenmediği öğrenildi. - MALATYA

Koordinasyon Daire Başkanlığı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:48 Kaynak: İHA
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