Malatya'da 64. Şeker Pancarı Alımı Kampanyası başladı

Malatya Şeker Fabrikası'nda 64. Şeker Pancarı Alımı ve Şeker Üretimi Kampanyası'nın açılışı törenle başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Valisi Aydın Baruş, fabrikada düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kampanyanın çiftçilere, şeker fabrikası çalışanlarına ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Malatya Şeker Fabrikası'nın 1956'dan bu yana Türkiye üretimine katkıda bulunduğunu hatırlatan Baruş, şöyle devam etti:

"Malatya Şeker Fabrikası sadece kent için değil aynı zamanda 7 ilimiz içinde önemli bir tesis. Bu tesiste Türkiye'nin yerli üretiminin ve yerli şeker üretiminin önemli bir kısmını karşılama imkanı buluyoruz. Geçtiğimiz günlerde fabrikamızda çalışırken hayatını kaybeden İzzettin Boy kardeşimizi rahmetle anıyorum. Bugüne kadar bu üretim sürecinde görev alırken hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi de rahmetle anıyorum. Üretim kutsal bir süreç. Memlekete hizmet, millete hizmet için yapılması gereken en önemli görevlerden birisi. Bu görevi de Malatya Şeker fabrikası çiftçimizle birlikte sendikamızla birlikte el birliği yaparak işçilerimizle birlikte bunu başarıyor."

Kentin ekonomisi açısından tarımın önemli olduğuna işaret eden Baruş, kentte yaşayanların yüzde 30'nun tarımda çalıştığını belirtti.

Şeker pancarının her yıl aynı yere ekilemediğini aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"Şeker pancarı her yıl aynı yere ekilebilen bir ürün değil. Dolayısıyla nöbetleşe ekim yönünde özellikle yem bitkileri, ayçiçeği, mısır gibi ürünlerle çiftçilerimizin geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesi ürün çeşitliliğinin artırılması ve ürünlerinin hak ettiği değerden satın alınması konusunda gerekli çalışmalar yürütülüyor. Son alım kampanyasından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından telaffuz edilen ton başına alım fiyatı 300 lira. Pancar üreticimizi gerçekten çok sevindirmiştir. Özellikle Yazıhan bölgemizde üretilen pancarın şeker oranının da yüksek olmasıyla bu fiyatların epey üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Pancar alım kampanyası döneminde çiftçimizin yüzünün güleceğini tahmin ediyoruz."

Törene, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Selim Yücel, Şeker-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Ünder ve pancar üreticileriyle fabrika çalışanları katıldı.